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Голикова сообщила о создании лабораторий по изучению биологических агентов

Юлия Курганова

Общество
Голикова сообщила о создании лабораторий по изучению биологических агентов
Фото: Правительство РФ

В рамках проекта «Санитарный щит» в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того чтобы понимать и идентифицировать угрозы, — добавила она в эфире канала «Россия 1».

Отмечается, что целью пилотного проекта «Санитарный щит» является предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемии.

По словам Голиковой, он позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины — за четыре месяца. Для его реализации до 2024 года планируют дополнительно выделить 30 миллиардов рублей.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, лозунг проекта — «Эпидемия без локдаунов». В «Санитарном щите» есть четыре взаимосвязанных направления: эффективное предупреждение, раннее выявление, оперативное реагирование на вызовы и эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.

В декабре 2020 года Госдума приняла закон о биобезопасности. Этот документ, как указывала Голикова, создает нормативную базу, которая позволяет реагировать на угрозы в мире и внутри страны.

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