Отец обнаружил тело сына-подростка с огнестрельным ранением в Подмосковье

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В подмосковном поселке Горки мужчина, вернувшись домой, обнаружил тело 17-летнего сына. Подросток погиб от огнестрельного ранения, около него лежало охотничье ружье. Об этом сообщается в понедельник, 26 июля.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ.

В Подмосковье скорая помощь забрала 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением в область груди. Мужчина сам добрался до травмпункта в Долгопрудном.