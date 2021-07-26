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Отец обнаружил тело сына-подростка с огнестрельным ранением в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия
Отец обнаружил тело сына-подростка с огнестрельным ранением в Подмосковье
Фото: moscow-live

В подмосковном поселке Горки мужчина, вернувшись домой, обнаружил тело 17-летнего сына. Подросток погиб от огнестрельного ранения, около него лежало охотничье ружье. Об этом сообщается в понедельник, 26 июля.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ.

В Подмосковье скорая помощь забрала 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением в область груди. Мужчина сам добрался до травмпункта в Долгопрудном.

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