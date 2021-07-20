Получивший пулю в грудь мужчина сам добрался до травмпункта в Долгопрудном

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Россия, Московская область, Долгопрудный Карта всех событий

В Подмосковье скорая помощь забрала 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением в область груди. Об этом во вторник, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 19 июля в Долгопрудном. Раненый мужчина обратился в травмпункт, после чего его доставили в больницу. Врачи, в свою очередь, сообщили о пациенте с огнестрелом в полицию.

Что именно произошло с мужчиной, на данный момент остается загадкой.

По данному факту проводится проверка.

В начале июля полицейские задержали в Можайске 33-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из автомата. Инцидент произошел возле бара, мужчина достал из багажника своего автомобиля автомат и произвел выстрел в воздух. Полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отделение. Позже оказалось, что оружие охолощенное.