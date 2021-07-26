Названа самая популярная модель внедорожника у москвичей

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Автомобили Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Nissan X-Trail и Hyundai Creta последовательно становились самыми популярными моделями кроссоверов и внедорожников у москвичей за последние 15 лет.

Так, Nissan Qashqai был лидером в 2007-2011 годах, Volkswagen Tiguan — в 2012 году, Renault Duster — 2013-2014 годах, Nissan X-Trail — в 2015-2016 годах и Hyundai Creta сохраняет популярность с 2017 по 2021 год.

В Санкт-Петербурге предпочтения любителей внедорожников не сильно отличаются от москвичей. Только лидерство Renault Duster продлилось не два года, а четыре — с 2013 по 2016 годы, отметили эксперты.

Таким образом в обоих городах самыми популярными моделями кроссоверов и внедорожников были автомобили производства Японии, Франции, Германии и Южной Кореи, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты назвали топ-5 экономичных и надежных автомобилей в России. Они оценивали расход топлива машины, стоимость технического обслуживания, также специалисты учитывали, во сколько может обойтись возможный ремонт транспортного средства.