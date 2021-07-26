Главный нарколог Москвы предупредил о несовместимости жары с алкоголем

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Жара несовместима со спиртными напитками, но если они все-таки есть на столе, то должны быть разбавленными и легкими. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

— Жара и алкоголь несовместимы. Но если алкоголь все-таки присутствует на столе, то он должен быть очень легким, разбавленным. Может быть немного пива с крепостью не более 5 объемных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон — и можно утолять жажду. Но усердствовать в этом отношении нельзя, иначе алкоголь накопится и его токсическое действие окажет негативное воздействие, — пояснил он.

Врач добавил, что в отношении закусок тоже есть общие рекомендации, что не следует употреблять много жирного и сладкого, это может быть ударом по органам пищеварения. Поджелудочная железа и печень будут работать с нагрузкой. Поэтому рекомендуется легкий пищевой рацион, холодные супы — свекольник, окрошка, суп на кефире.

Брюн предупредил, что жара сама по себе вызывает напряжение сердечной мышцы, всех нервных волокон, которые проводят свои сигналы, и сердце работает перенапряжено, на сердце и на сосуды очень большая нагрузка. При этом жаркая погода может вызывать падение или повышение давления. Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга. И последствия могут быть катастрофическими — инфаркт миокарда и инсульт, передает РИА Новости.

Также главный нарколог Москвы объяснил опасность купания в жару после алкоголя. Специалист пояснил, что при погружении в воду происходит перепад температур, способный спровоцировать спазм сосудов. Это в свою очередь может стать причиной инфаркта или инсульта.