Робот из технополиса «Москва» успешно прошел испытания на учениях МЧС

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Созданный в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» робот впервые в России успешно десантировал с высоты 500 метров в рамках учений МЧС. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, робототехнический комплекс МРК-61 разработан для проверки потенциально опасных территорий, к которым относятся зоны радиации, очаги лесных пожаров и другие труднодоступные места. Робот может быть применен для десантирования в труднодоступных зонах Арктики, где невозможна доставка грузов никаким путем, кроме авиации.

— В рамках учений, состоявшихся на аэродроме спортивно-технического клуба МАИ «Алферьево», отрабатывалась как технология десантирования робота, так и конструкция парашютной платформы. Ранее подобные испытания в России не проводились, — отметил Прохоров.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев в свою очередь добавил, что столичная ОЭЗ вносит ощутимый вклад в развитие робототехники. Так, например, комплексы МРК-15 выдержали сложные климатические и вибрационные испытания, которые были организованы госкомиссией на площадке «Печатники» весной 2021 года.

Как отметил заместитель генерального директора СКТБ ПР Илья Лаверычев, робот МРК-61 весит 800 килограммов. Он имеет специальный манипулятор и фронтальный погрузчик, который позволяет передвигать грузы весом до 100 килограммов. В ходе учений проверялась способность робота десантировать с высоты от 300 до 500 метров.

Также в ходе испытаний свою надежность подтвердила конструкция универсальной парашютной платформы от компании «Пром Композит». С ее помощью удалось приземлить робота с вертикальной скоростью до семи метров в секунду. Конструкция также помогла безопасно приземлить на землю высокотехнологичное оборудование.

Созданные СКТБ ПР комплексы также задействованы на Ленинградской и Белоярской атомных электростанциях. Предприятия доставляют свои разработки в страны СНГ и в Азию.

Завод «Микрон», являющийся резидентом технополиса «Москва», создал и запустил в производство RFID-метку «Скорпион» для маркировки металлических и стеклянных поверхностей. Новые метки позволяют считывать информацию на расстоянии до 7,5 метра, что является максимальным показателем среди существующих миниатюрных меток данного типа. Устройство функционирует в диапазоне 860–960 мегагерц.