Телефонная мошенница похитила у московской пенсионерки более одного миллиона рублей

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Мошенница похитила у столичной пенсионерки крупную сумму денег, представившись сотрудницей службы социальной защиты. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Некая женщина позвонила москвичке 1944 года рождения и заявила, что работает в службе соцзащиты населения. Она рассказала о якобы положенных пенсионерке выплатах. Пообещав пожилой женщине крупную сумму денег, лжесоцработница заверила, что ей нужны только реквизиты карточки для перевода положенных средств.

Однако, получив данный, она обокрала пенсионерку, сняв с ее счета почти 1,2 миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Хищения денежный средств у пожилых людей нередки. Так, 15 июля сообщалось о краже более 1,5 миллиона рублей со счета московской пенсионерки. А 22 июля стало известно, что жительница столицы лишилась значительной части своих сбережений — более полумиллиона рублей.