«Неконтролируемое зависание»: психолог дал совет, как проводить меньше времени в интернете

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Проще всего сократить время использования интернета путем метода переключения. Нужно найти другие способы развлечь себя и разобраться, какова цель постоянного мониторинга онлайн-ресурсов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог, коуч Александр Кичаев.

По словам специалиста, бессмысленно «запрещать» себе чрезмерное взаимодействие с интернетом. Гораздо эффективнее рационализировать свою зависимость и компенсировать индивидуальные потребности иным образом.

— Все запреты не воспринимаются нашим бессознательным, частица «не» попросту опускается. Если постоянно хочется получать информацию на сайтах и в чатах, нужно понять, для чего это необходимо. Чтобы улучшить свою жизнь или избавиться от проблем? После этого начинается установочный период рационализации. Ты не просто используешь телефон, чтобы убить время, а ищешь конкретный формат, — посоветовал Кичаев.

Он добавил, что «неконтролируемое зависание» уменьшается, как только начинается рационализация. Тогда человек привыкает задаваться вопросом о других вариантах своего времяпрепровождения.

— Надо спрашивать: как я еще полезно и интересно могу провести время, что я могу сделать, чтобы расширять свой кругозор и расти как личность? Это может быть спорт или посещение музеев. Нужно изменить алгоритм и создать новую привычку, преследующую ту же цель, — объяснил собеседник «ВМ».

Кичаев подчеркнул, что никакие способы не будут эффективными, пока человек не выберет для себя правильную психологическую установку. Так называемая установка на полноценную жизнь способна искоренить все вредные привычки, считает специалист.