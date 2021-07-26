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Дизайнер интерьера дала советы по зонированию пространства в квартире

Елена Фролова

Общество
Дизайнер интерьера дала советы по зонированию пространства в квартире
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Существует несколько вариантов зонирования помещения со свободной планировкой. О некоторых из них рассказала дизайнер интерьера Екатерина Кузина.

Например, идеальным и универсальным вариантом считаются стеклянные перегородки. Они добавляют воздух в помещение. Стекла можно использовать тонированные, матовые или из цветного стекла, с рисунками и фотопечатью.

Зонирование можно обозначить и с помощью реек. Такой вариант отлично подойдет для квартир с маленькой площадью. Рейки хорошо пропускают свет и дают ощущение свободного пространства. Декоративные перегородок из МДФ, металла или пластика окажутся стильной частью жилого пространства.

Часто бывает, что заказчики выбирают стеллаж. Он представляет собой два в одном: и стену, и место для хранения. При этом он дает ощущение воздушности и легкости, отмечает ФАН. Если к нему добавить зеркала, то получится сделать больше глубины пространства. А фикусы или пальмы у стеллажа сделают пространство уютным.

Одним из самых быстрых способов зонирования квартиры считаются портьеры. Для этого надо только прикрепить карниз к потолку. В итоге импровизированная стена готова. Текстиль смотрится красиво и глушит посторонний шум.

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