Мошенницы обокрали пенсионерку на 570 тысяч рублей, напугав ее «плохими» анализами

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичная полиция задержала двух женщин, которые представились врачами поликлиники и похитили у пенсионерки крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, задержанными оказались приезжие женщины 31 и 54 лет. Одна из злоумышленниц позвонила пожилой женщине и заявила, что ей срочно нужно ложиться в больницу из-за якобы плохих результатов анализа. Мошенница сообщила, что для госпитализации пенсионерке нужно заплатить 570 тысяч рублей, так как в клинике мало свободных мест. Напуганная женщина, перевела эту сумму на указанный счет.

В свою очередь вторая участница преступного предприятия обналичила похищенные деньги через банкомат.

Спустя некоторое время пенсионерка узнала, что с ее анализами все в порядке. Тогда она обратилась в полицию.

— В ходе проведения обысков по адресам проживания задержанных обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для следствия, — заключила Гузь.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Недавно сообщалось о похожем случае хищения средств у пожилой женщины. Мошенница похитила у столичной пенсионерки крупную сумму денег, представившись сотрудницей службы социальной защиты.