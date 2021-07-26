Теннисный центр построят на Волоколамском шоссе в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Волоколамское шоссе, владение 71/17. Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект теннисного центра на Волоколамском шоссе. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в центре расположатся шесть кортов, залы для сквоша, а также зоны для игры в настольный теннис на восемь столов.

Комплекс расположится по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/17. Пятиэтажный центр будет функционировать круглый год. Каждый из возведенных внутри кортов будет иметь площадку размером 36,570 на 18,290 метра. Площадь залов для игры в сквош будет составлять 9,70 на 6,400 метра.

На первом этаже возведут пост охраны, гардероб, магазины и буфет. Также все желающие смогут посетить мастерскую по перетяжке ракеток.

— Здание будет находиться в диалоге с большой спортивной ареной через цветовую гамму и материалы фасадов. В отделке решено применить плоские и перфорированные алюминиевые панели, — рассказал архитектор.

Общая площадь здания будет составлять около 8,5 тысячи квадратных метров. Связь между этажами будет осуществляться за счет двух лифтов и двух лестничных клеток. Кроме того, проект предусматривает полную внутреннюю отделку и оснащение помещений разного назначения.

Территория вокруг комплекса будет благоустроена: там установят фонари и разместят малые архитектурные формы, разобьют газоны и клумбы. Парковка рядом с центром сможет вместить до 17 автомобилей.

В 2021–2023 годах в Москве также планируют построить около 30 новых спортивных объектов.