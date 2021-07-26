Песков прокомментировал протест МИД Японии по поводу поездки Мишустина на остров Итуруп

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин может посещать те российские регионы, которые он считает необходимыми посетить. Об этом в понедельник, 26 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что глава правительства ездит в те субъекты, над развитием которых необходимо много работать, в том числе и с иностранными партнерами.

Представитель Кремля ответил на вопрос и о мирном договоре с Японией, до сих пор не заключенном после окончания Второй мировой войны.

— Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор, — рассказал Песков.

Песков заявил, что российская позиция неоднократно доводилась до японских партнеров в ходе переговоров на различных уровнях. Работа по этому будет продолжаться, цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

МИД Японии утром 26 июля вызвал российского посла в Токио Михаила Галузина для объявления протеста РФ по поводу посещения Михаилом Мишустиным Курил.Посол позже заявил, что протест является «неприемлемым на основании базовой позиции России».

Мишустин отправился на Дальний Восток и в Сибирь 26 июля. Премьер-министр уже посетил Курильские острова, в частности Итуруп. В ходе поездки он проконтролировал, как выполняются президентские поручения по данному региону.

Ситуация с юридическим правом на несколько островов Южных Курил остается неоднозначной. Японская сторона именует их «северными территориями» и настаивает на возвращении островов в состав государства, ставя такой пункт условием заключения мирного договора с Россией, который не был подписан еще после Второй мировой войны. Ссылается Япония при этом на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.