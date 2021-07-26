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Автомобиль сбил ребенка во дворе дома на Мичуринском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль сбил ребенка во дворе дома на Мичуринском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 19к3 Карта всех событий

На западе столицы автомобиль сбил малолетнего ребенка. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел во дворе дома 19, корпус 3, на Мичуринском проспекте. Водитель автомобиля Hyundai наехал на 11-летнего мальчика, который выбежал из подъезда дома в направлении детской площадки.

— С предварительным диагнозом «закрытый перелом левой лодыжки и перелом берцовой кости» ребенок госпитализирован в медучреждение, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошел на улице Нижние Поля, у дома 23.

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