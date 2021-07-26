Бузова попыталась оправдаться за «пьяные» танцы

Фото: instagram/buzova86

Звезда Instagram и певица Ольга Бузова попыталась объяснить свое поведение на концертеHammAli & Navai. Находясь на танцполе, девушка активно трясла волосами и приседала. Танец попал в объектив модели Алеси Кафельниковой, которая опубликовала его в соцсетях.

Видео: instagram.com/kafelnikova_a

Пользователи соцсетей посчитали, что девушка ведет себя странно. Чтобы развеять все сомнения, блондинка записала ответ хейтерам, где пытается объяснить: на концерте она была абсолютно трезвой. При этом язык девушку не слушается даже утром.

— Предлагаю потанцевать, чтобы как бы да. Нет, просто потанцевать. Просто у нас в стране получается, люди, кто танцует, сразу же возникают какие-то странные мысли. То есть причем танцуют все, а странные мысли возникают только про меня. Давайте потанцуем, подвигаемся? В общем, ладно. Просто меня так веселит. Я просто знаю, откуда ветер дует. Знаю, откуда ветер дует, и кто вливает и распространяет про меня слухи. Бог тебе судья, одно хочу сказать, бог тебе судья, — комментирует певица.

Девушка рассказала, что с самого утра находится на работе и чувствует себя прекрасно.

Напомним, недавно Ольга Бузова вернулась к своим «истокам»: девушка покрасилась в платиновую блондинку и нарастила длинные волосы.