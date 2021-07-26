Фехтовальщица Софья Великая рассказала о планах после выступления на Олимпийских играх

Софья Великая (ОКР) - серебряная медаль, София Позднякова (ОКР) - золотая медаль, и ее отец президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков/ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 по фехтованию на саблях Софья Великая не готова объявить о завершении профессиональной карьеры. С соответствующим заявлением она выступила после того, как завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Российская рапиристка София Позднякова в понедельник, 26 июля, победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио. Великая завоевала серебряную медаль.

После финального турнира спортсменка заявила, что планирует попасть на свою пятую Олимпиаду, так как в прошедшем матче она не смогла завоевать золото. Позднее она уточнила, что пока не собирается заканчивать свою спортивную карьеру.

— Время покажет. Я еще с этой Олимпиадой не разобралась, у нас еще командные соревнования. Заявить, что заканчиваю, на данный момент я не готова, — приводит РИА Новости слова Великой.

На данный момент у российской сборной четыре золотые медали на Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.