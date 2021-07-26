Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Почувствовал боль»: Храмцов заявил, что мог выиграть золото на Играх со сломанной рукой

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
«Почувствовал боль»: Храмцов заявил, что мог выиграть золото на Играх со сломанной рукой
Фото: РИА Новости

Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио с симптомами перелома руки. Об этом российский спортсмен рассказал журналистам после соревнования.

Тхэквондист Максим Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов. Финал турнира прошел в понедельник, 26 июля. Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9. Он добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо на Олимпиаде в Токио.

Храмцов отметил, что в мае перед чемпионатом Европы сломал руку. Спортсмен старался как можно скорее ее вылечить и был уверен, что все пройдет нормально.

— На спаррингах за 2-3 недели до Олимпийских игр снова ее повредил... В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда, — цитирует РИА Новости Храмцова.

До этого российские гимнасты завоевали золото Олимпийских игр в командном многоборье. Также российская рапиристка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Читайте также:
Олимпийские игрытхэквондороссийские спортсмены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте