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Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга
Фото: Pixabay

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В организме Елистратовой, которая входила в украинскую олимпийскую сборную, был обнаружен эритропоэтин. Из-за положительного результата ее временно отстранили от соревнований. Украинская триатлонистка должна была выйти на олимпийский турнир 27 июля.

Спортсменка сдавала пробу во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года. Анализ брали в рамках Кубка Европы, который проходил в Днепре.

При этом президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил в среду, 21 июля, об улучшении ситуации с допингом в РФ.

Россию 9 декабря 2019 года на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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