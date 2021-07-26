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В Минэнерго не зафиксировали нехватку топлива из-за аварии на Транссибе

Анастасия Волоснова

Общество
В Минэнерго не зафиксировали нехватку топлива из-за аварии на Транссибе
Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке не возникали проблемы с топливом из-за аварии на участке Транссибирской магистрали. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

По его словам, топливо поставляют в приоритетном порядке, так как в регионе имеются достаточные запасы.

— Нет, нехватки топлива на Дальнем Востоке нет, потому что, во-первых, есть там товарные запасы до десяти дней. Во-вторых, обеспечена приоритетная транспортировка не только продовольственных грузов, но и нефтепродуктов, — пояснил Сорокин.

Он уточнил, что ситуация находится под контролем, все поставки специалисты отработали с коллегами из РЖД.

18 июля режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков на фоне сильных дождей. При этом очередные паводки в Забайкальском крае начались в четверг, 22 июля. По последней информации, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

Железнодорожный мост 23 июля из-за дождей обрушился на Транссибе в Забайкальском крае. Происшествие случилось в 9:00 (3:00 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях.

Позднее российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов на поезда, следующие до Дальнего Востока и обратно, после остановки работы Транссибирской магистрали из-за паводков в Забайкальском крае.

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