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«Костюмчик огонь»: Глюкоза в вязаных шортах и жилете восхитила поклонников

Анастасия Колоскова

Общество
«Костюмчик огонь»: Глюкоза в вязаных шортах и жилете восхитила поклонников
Фото: instagram/glukozamusic

Певица Наталья Черникова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, выложила в своем Instagram-аккаунте видеоролик, где предстала в трендовом костюме — в трикотажных шортах и жилете на пуговицах, который надела на белую рубашку.

Звезда дополнила образ белыми кедами.

Аутлук звезды не оставили без внимания фолловеры.

«Красивый костюм»; «Костюмчик огонь», «Выглядишь супер», — написали они в комментариях.

Образ Глюкозы прокомментировала fashion-стилист Ольга Блок, которая отметила его актуальность, однако уточнила, что подобный костюм может надеть не каждая.

— Не все тренды одинаково полезны (носибельны), и новый аутфит Глюкозы — тому подтверждение. Певица выбрала комплект из облегающих трикотажных шорт и жилета. Хотя вещи и принт, несомненно, актуальны, но подойдут далеко не всем. Сочетание облегающей посадки, фактуры в рубчик, светлого цвета и крупного рисунка может выдержать только очень стройная, даже худая фигура, — приводит слова стилиста Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что подписчики Глюкозы не всегда так благосклонно встречают публикации артистки. Несколько дней назад они обрушили на нее шквал критики после того, как Ионова в откровенном черном купальнике станцевала под популярную в Сети песню.

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