Росстат назвал самые подешевевшие продукты

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Росстат перечислил самые подешевевшие в стране продукты. Ими оказались лайм, лимоны и чеснок.

Так, средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне этого года уменьшилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30 процентов. Если по итогам первого полугодия 2020-го это были 189,4 рубля за килограмм, то в этом году — 131,9 рубля.

Подешевел и чеснок: цена снизилась почти на 10 процентов — с 254,5 до 229,6 рубля за килограмм.

В исследовательской компании GfK отметили, что за последние полгода цены на овощи и фрукты в среднем повысились, но лимоны, лайм и чеснок действительно оказались одними из немногих продуктов, которые значительно подешевели, сообщает РБК.

Также в первом полугодии 2021 года заметно подешевело пшено — на 11 процентов (с 68,4 до 60,8 рубля за килограмм). Упала стоимость репчатого лука на 7 процентов (с 34,8 до 32 рублей за килограмм).

Остальные продукты в первой половине года подорожали. Лидерами роста цен стали свекла, морковь и картофель.

По данным Росстата, продукты питания в июне подорожали за год на 7,9 процента. Инфляция же в целом ускорилась до 6,5 процента, побив пятилетний рекорд. При этом около 60 процентов россиян тратят на продукты почти 60,4 процента своего ежемесячного дохода.