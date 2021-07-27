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В Минздраве назвали регионы, где дети чаще страдают ожирением

Юлия Курганова

Общество
В Минздраве назвали регионы, где дети чаще страдают ожирением
Фото: pixabay.com

Больше всего детей до 14 лет, которые страдают ожирением, в 2020 году зарегистрировали в Рязанской, Костромской и Оренбургской областях. Такие данные следует из статистического сборника Минздрава России.

Так, на 100 тысяч детей в Оренбургской области диагноз ожирения у 3 123, в Костромской области — 2 383, Рязанской области — 2 319.

Наименьшее число детей с ожирением из расчета на 100 тысяч детского населения зарегистрировано в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае.

Всего в прошлом году в России было выявлено свыше 340 тысяч детей до 14 лет с ожирением, передает РИА Новости.

Названы продукты, которые нужно исключить из рациона питания. Эксперты составили пять продуктов, которые лучше всего не использовать в приготовлении блюд и отказаться от их употребления.

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