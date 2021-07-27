Ученые назвали полезную для сердца дозу спиртного

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Ученые из Университетского колледжа Лондона установили полезную для сердца дозу спиртных напитков. Для этого они использовали базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank и результаты предыдущих 12 исследований.

Специалистам удалось собрать сведения по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние 20 лет и данные об их среднем потреблении алкоголя.

Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти ученые выявили у тех, кто потреблял около шести граммов спиртного в сутки. У тех, кто в день выпивал 15 граммов алкоголя, риск был чуть выше, но все равно меньше, чем у совсем непьющих. В одну группу с непьющими попали и те, кто каждый день выпивал бутылку пива или половину бутылки вина.

Также исследователи выяснили, что риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов спиртного в день, был на 50 процентов меньше, чем у непьющих, а риск смерти — на 21 процент.

Ученые предположили, что безопасным для сердца можно считать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости, сообщается в журнале BMC Medicine.

Главный нарколог Москвы предупредил о несовместимости жары с алкоголем. Но если спиртное все-таки присутствует на столе, то оно должно быть очень легким, разбавленным. Может быть немного пива крепостью не более 5 объемных процентов.