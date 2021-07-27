Турецкий ученый призвал Россию смириться с поставками оружия Украине

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Турция поставляет Украине оружие, но это не должно влиять на ее отношения с Россией. Такое мнение высказал профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Он призвал российские власти «смириться» с тем фактом, что республика будет и дальше развивать связи с Украиной. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Киев не будет превосходить Москву по военной мощности.

— Западные страны, Соединенные Штаты и другие будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница, — сказал ученый в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что хорошие отношения и с Россией, и с Украиной могут позволить Турции стать посредником между двумя странами.

О поставке турецких беспилотников для ВМС президент Украины Владимир Зеленский сообщил в начале июля. Он отметил, что украинские специалисты уже обучились управлению Bayraktar TB2 в Турции. До 2023 года Турция построит Украине современный корвет.

Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России новыми турецкими беспилотниками. По его словам, украинская сторона занимается покупкой вооружения «в целях защиты».