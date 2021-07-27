В России появится «капсула времени», передающая цифровые активы наследникам

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Специалисты создадут сервис «капсула времени», где будут использоваться технологии блокчейн. Это сделает возможной передачу своим наследникам цифровой информации. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

— Российские разработчики создают сервис «капсула времени» с использованием технологии блокчейн. Он позволит в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы - от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам - и спустя годы передавать их наследникам, — цитирует сообщение РИА Новости.

Данный проект будет представлен на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде. Дмитрий Извеков, который является руководителем проекта, заявил, что в настоящее время разрабатывается сайт, где пользователи смогут хранить всю информацию в зашифрованном виде при условии ее передачи потомкам через определенное время.

Пресс-служба сообщает, что кроме паролей в «капсулу времени» можно добавить еще и фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их потомкам. Ссылку на «капсулу» пользователь отправляет наследнику, который должен создать страницу на сайте сервиса. Сама «капсула времени» откроется лишь в указанный срок.

Для создания проекта привлекут более двух миллиона рублей. Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.

«Архипелаг-2121» — проектно-образовательный интенсив, одно из главных событий объявленного Года науки и технологий в России. Он состоит из трех связанных между собой частей, объединенных общей логикой: создание долгосрочного образа будущего России с горизонтом 100 лет, запуск и развитие новых бизнес-проектов с опорой на глобальные тренды, проектирование необходимых для этого изменений в общественных институтах (прежде всего вузах). «Архипелаг-2121» ориентирован на участие студентов, преподавателей, студенческих, студенческо-преподавательских и иных предпринимательских команд, которые хотят запускать и развивать свои проекты в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы события: Министерство науки и высшего образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, «Платформа НТИ», администрация Новгородской области. Партнеры: «Ворлдскиллс Россия», НовГУ имени Ярослава Мудрого, кружковое движение НТИ.