В России появится «капсула времени», передающая цифровые активы наследникам
Специалисты создадут сервис «капсула времени», где будут использоваться технологии блокчейн. Это сделает возможной передачу своим наследникам цифровой информации. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.
— Российские разработчики создают сервис «капсула времени» с использованием технологии блокчейн. Он позволит в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы - от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам - и спустя годы передавать их наследникам, — цитирует сообщение РИА Новости.
Данный проект будет представлен на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде. Дмитрий Извеков, который является руководителем проекта, заявил, что в настоящее время разрабатывается сайт, где пользователи смогут хранить всю информацию в зашифрованном виде при условии ее передачи потомкам через определенное время.
Пресс-служба сообщает, что кроме паролей в «капсулу времени» можно добавить еще и фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их потомкам. Ссылку на «капсулу» пользователь отправляет наследнику, который должен создать страницу на сайте сервиса. Сама «капсула времени» откроется лишь в указанный срок.
Для создания проекта привлекут более двух миллиона рублей. Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.
«Архипелаг-2121» — проектно-образовательный интенсив, одно из главных событий объявленного Года науки и технологий в России. Он состоит из трех связанных между собой частей, объединенных общей логикой: создание долгосрочного образа будущего России с горизонтом 100 лет, запуск и развитие новых бизнес-проектов с опорой на глобальные тренды, проектирование необходимых для этого изменений в общественных институтах (прежде всего вузах). «Архипелаг-2121» ориентирован на участие студентов, преподавателей, студенческих, студенческо-преподавательских и иных предпринимательских команд, которые хотят запускать и развивать свои проекты в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы события: Министерство науки и высшего образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, «Платформа НТИ», администрация Новгородской области. Партнеры: «Ворлдскиллс Россия», НовГУ имени Ярослава Мудрого, кружковое движение НТИ.