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Купальный сезон в столичном регионе продолжится и после Ильина дня

Илья Ашуров

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Купальный сезон в столичном регионе продолжится и после Ильина дня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вода в водоемах Московского региона останется теплой и после 2 августа. Об этом во вторник, 27 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно народной примете купаться становится холодно после Ильина дня, который отмечается 2 августа. Однако синоптик утверждает, что в этом году купальный сезон продолжиться и после этой даты.

— Температура воды даже понизилась (в столичном регионе – прим. «ВМ») на один градус по сравнению с субботой. Но купальный сезон еще продолжается и не закончится 2 августа, в Ильин день, потому что будет вполне нормальная летняя погода. По крайней мере, в начале августа, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Во вторник, 27 июля, погоду в столичном регионе продолжит определять обширный антициклон. Ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27–29 градусов. В Подмосковье температура ожидается 24–29 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30 процентов.

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