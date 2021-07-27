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Новая цифровая услуга для бизнеса появилась на портале mos.ru

Илья Ашуров

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Новая цифровая услуга для бизнеса появилась на портале mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появилась новая цифровая услуга для бизнеса. Столичные франчайзи (предприятия, работающие по франшизе — прим. «ВМ») теперь могут подавать заявки на субсидии в онлайн-формате. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ранее для оформления такого рода выплат требовалось личное обращение в профильный департамент.

— Они (франчайзи — прим. «ВМ») смогут подать заявку на компенсацию процентов по кредитам, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и оплату вознаграждений правообладателю, а также на уплату лизинговых платежей, — рассказал глава ведомства.

Для оформления субсидий потребуется регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru. В разделе «Помощь бизнесу» есть вкладка «Субсидии для малого и среднего бизнеса», в которой можно оставить заявку на субсидию, сообщается на официальном сайте мэра.

Более подробную информацию о всех субсидиях для столичного бизнеса и перечне необходимых документов для их оформления можно на получить специальном сайте Правительства Москвы для столичных предпринимателей.

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