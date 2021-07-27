Бывший подполковник СБУ оценил шансы РФ выиграть иск к Украине в ЕСПЧ

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Есть вероятность, что ЕСПЧ по иску России признает действия государственных украинских структур преступными, так как на этот счет есть большое количество доказательств. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

— Я считаю, что, если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения своего иска, а именно — признания Европейским судом по правам человека действий государственных структур Украины преступными, — цитирует Прозорова РИА Новости.

Он отметил, что самыми неоспоримыми будут те факты, которые попадут под определение «применение фактов чрезмерной силы» против объектов мирной инфраструктуры — жилых домов.

В качестве примеров спикер привел авиаудары по Луганской областной администрации, жилым зданиям в Снежном и Шахтерске, а также уничтоженные украинскими военными дома в Горловке и Семеновке.

По словам подполковника, Украина любит говорить о количестве погибших в ходе конфликта граждан, забывая о том, что этими гражданами зачастую являются жители Донецкой и Луганской областей.

Также у Украины нет возможности оправдаться за похищение своих граждан. Собеседник агентства отметил, что по данному вопросу также имеется большое количество подтверждающих эти события документов. Так, например, по словам подполковника, Украина похитила Владимира Цемаха, у которого якобы была информация об авиакатастрофе с «Боингом».

Кроме того, суд Украины осудил на 12 лет контрразведчика СБУ Вадима Федорчука, который подозревался в убийстве жителя Авдеевки.

Прозоров также полагает, что у украинской стороны не получится опровергнуть свою вину в незакрытии воздушного пространства, из-за чего случилась катастрофа рейса МН17.

Россия 22 июля подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней она обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, которые последовали «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Как отмечается в пояснительном документе Генпрокуратуры РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

После подачи жалобы «Вечерняя Москва» в своем материале разобралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.