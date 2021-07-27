Трамвай сбил пешехода на улице Героев Панфиловцев в Москве

Фото: Департамент транспорта Москвы

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

На северо-западе Москвы трамвай совершил наезд на пешехода. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел 27 июля около 9:40 на улице Героев Панфиловцев. Следовавший по маршруту № 6 трамвай наехал на человека. Пострадавший от госпитализации отказался. По предварительной информации, он переходил трамвайные пути в неположенном месте.

— На улице Героев Панфиловцев задерживаются трамваи № 6. Маршрут временно изменен. Просим быть предельно внимательными возле трамвайных путей, — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего.

Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что движение трамваев на указанной улице восстановлено.

26 июля автомобиль сбил ребенка на западе Москвы. Инцидент произошел во дворе дома 19, корпус 3, на Мичуринском проспекте. Водитель автомобиля Hyundai наехал на 11-летнего мальчика, который выбежал из подъезда дома в направлении детской площадки.