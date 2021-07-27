Московский планетарий расскажет о появлении веществ на Земле

Фото: АГН Москва

В Московском планетарии продолжает работать «Летний лекторий», в рамках которого гости звездного дома знакомятся с интересными фактами о Космосе и астрономии.

На самой большой в городе астрономической площадке «Парк неба», находящейся на крыше Планетария, 5 августа можно будет послушать лекцию «Строительные блоки жизни. Пыльная Вселенная». Лекция посвящена процессу появления различных веществ на планете.

Многообразие химических элементов появлялось в результате жизнедеятельности звезд на протяжении многих миллиардов лет. Участникам лектория расскажут о том, какие процессы обеспечили такое разнообразие веществ, как они попали на Землю, и какой путь прошли.

Гостей ждет удивительная информация о том, как рождаются и умирают звезды, какие признаки указывают на молодость или старость небесного тела, и о том, какое влияние звездная пыль оказывает на повседневную жизнь человечества.

После завершения лекции организуют наблюдения звездного неба в выносные телескопы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте планетария.