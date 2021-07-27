Эксперт объяснил, как открытие авиасообщения с Венгрией для привитых повлияет на стоимость билетов

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Разрешение на въезд в Венгрию для привитых российских туристов с 27 июля увеличит интерес к данному направлению. В ближайшее время возможно двукратное падение стоимости на билеты в Венгрию. Об этом «Вечерней Москве» рассказали эксперты в сфере туризма.

По словам директора объединения туроператоров «Турпомощь» Александра Осауленко, Венгрия не входит в десятку популярных локаций для отдыха у россиян. Однако спрос на поездки туда возрастет: из-за пандемии выбор доступных туристических направлений сейчас не столь широк, объяснил специалист.

— Сейчас открытие любой страны в упрощенном порядке (то есть с признанием вакцины, без карантинов и тестов) вызывает безусловный интерес. У нас примерно с 50 странами восстановлено транспортное сообщение, но меньше десяти из них принимают российских туристов должным образом, — прокомментировал Осауленко.

В Венгрии не просто «есть на что посмотреть», но и «есть где очень хорошо отдохнуть», подчеркнул собеседник «ВМ».

Он добавил, что на данный момент стоимость авиабилетов в Венгрию колеблется в диапазоне от 35 до 40 тысяч рублей. Этот фактор снижает востребованность направления на туристическом рынке. На ситуацию может положительно повлиять открытие страны для привитых россиян, считает Осауленко.

— Если сейчас российским туроператорам разрешат делать программы со своими рейсами и чартерами, то ситуация, конечно, резко поменяется: билеты подешевеют. Как показывает практика, в таких случаях цена билета сразу снижается практически вдвое, — заверил специалист.

И все же Венгрии будет тяжело конкурировать с популярными у россиян «пляжными направлениями». Такую точку зрения в беседе с «ВМ» высказал гендиректор туроператора ICS Travel Group Дмитрий Шевченко.

— Венгрия была закрыта больше чем полтора года. Маловероятно, что сейчас произойдет какой-то гигантский всплеск. У нас есть серьезный спрос на «пляжное» направление: открыты Турция, Болгария и частично Греция, с 9 августа откроется Египет. Очень много нормальных по цене предложений, — заметил он.

По мнению Шевченко, Венгрия — это всего лишь «одно из открытых направлений».

27 июля стало известно, что Россия и Таиланд обсудят возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации для восстановления транспортного сообщения между странами. Данное решение приняли Роспотребнадзор и Минздрав Таиланда.