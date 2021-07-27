Москвич решил сходить с незнакомкой в театр и потерял десять тысяч рублей

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Житель столицы лишился десяти тысяч рублей, желая сходить на свидание в театр с незнакомкой. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Мужчина познакомился с приятной собеседницей на сайте знакомств. Изначально все шло хорошо, и парень предложил встретиться в реальной жизни. Девушка согласилась и предложила своему ухажеру купить билеты в театр, скинув ссылку на сайт учреждения.

Москвич перешел по ссылке и оплатил билеты с помощью банковской карты. В ту же минуту с его счета списалась сумма в несколько раз больше той, что он ожидал, — пять тысяч рублей.

Сразу же после этого мужчина обратился в техподдержку сайта, чтобы вернуть свои деньги. Там москвича заверили, что на карте должна быть сумма, эквивалентная возвращаемой.

Парень поверил и еще раз ввел реквизиты своей карты, лишившись второй раз пяти тысяч рублей.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Недавно сообщалось о еще одной схеме мошенничества. Две женщины представились врачами поликлиники и похитили у пенсионерки крупную сумму денег.