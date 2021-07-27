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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, «оранжевого». Об этом во вторник, 27 июля, говорится на его сайте.

— Очень высокая температура. Сильная жара около 30 градусов, — говорится в предупреждении организации.

Оно продлится до 20:00 вторника. Температура, зафиксированная в полдень опорной метеостанцией на ВДНХ, — 27,5 градуса тепла.

При «оранжевом» уровне погодной опасности существует вероятность нанесения ущерба и появления стихийных бедствий. Погода считается потенциально опасной.

В Подмосковье также объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение о нем действует до 12:00 28 июля.

Также синоптики сообщили, что затопивший Европу циклон движется на Москву. Уже в середине недели жару сменит сильная гроза. Воздух будет все еще не по сезону теплым — до плюс 30 градусов. Однако небо начнут заволакивать мощные кучевые облака. За 12 часов количество осадков в столице может составить порядка 15–20 миллиметров, что является почти одной пятой от месячной нормы. В четверг в городе будут непродолжительные дожди, а температура опустится до плюс 21–26 градусов.

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