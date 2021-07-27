Мать выбросила трехмесячную дочь из окна седьмого этажа в Бийске

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В Бийске женщина выбросила грудного ребенка с высоты 7-го этажа. Об этом 27 июля сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

По словам представителя ведомства, 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, выкинула трехмесячную дочь, а затем выпала сама.

— С травмами ребенок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение, — сообщает Людмила Рязанцева.

По словам Рязанцевой, женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Похожий случай произошел в Новокузнецке. Местная жительница поймала малыша полутора лет, который выпал из окна.

Женщина проходила мимо жилого дома и заметила в открытом окне второго этажа маленького ребенка. Она поймала малыша, передала его родителям и ушла.