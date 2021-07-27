Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка

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Женщина в Новокузнецке поймала малыша в возрасте полутора лет, который выпал из окна. Полиция разыскивала ее с 21 июля с целью вручить награду за спасение ребенка. О местонахождении спасительницы малыша стало известно во вторник, 27 июля.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Известно, что женщина проходила мимо жилого дома и заметила в открытом окне второго этажа маленького ребенка. Прохожая поймала малыша, передала его родителям и ушла. Позже врачи диагностировали у дитя только небольшие ушибы, передает Telegram-канал «LIFE SHOT».

До этого «ВМ» писала, что спасатели помогли 12-летнему мальчику, который чуть не утонул на Терлецких прудах в столице. Инцидент произошел в дневное время. Спасатели, патрулирующие водоем, заметили тонущего ребенка в 40 метрах от берега. Они помогли ребенку выбраться из воды. Мальчика доставили на спасательную станцию, где он получил первую помощь.