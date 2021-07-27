Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка

Полина Долганова

Происшествия
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка
Фото: pixabay.com

Женщина в Новокузнецке поймала малыша в возрасте полутора лет, который выпал из окна. Полиция разыскивала ее с 21 июля с целью вручить награду за спасение ребенка. О местонахождении спасительницы малыша стало известно во вторник, 27 июля.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Известно, что женщина проходила мимо жилого дома и заметила в открытом окне второго этажа маленького ребенка. Прохожая поймала малыша, передала его родителям и ушла. Позже врачи диагностировали у дитя только небольшие ушибы, передает Telegram-канал «LIFE SHOT».

До этого «ВМ» писала, что спасатели помогли 12-летнему мальчику, который чуть не утонул на Терлецких прудах в столице. Инцидент произошел в дневное время. Спасатели, патрулирующие водоем, заметили тонущего ребенка в 40 метрах от берега. Они помогли ребенку выбраться из воды. Мальчика доставили на спасательную станцию, где он получил первую помощь.

Читайте также:
падениеокнаспасение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте