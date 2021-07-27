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Жертва кибербуллинга: как понять, что над вашим ребенком издеваются в интернете

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Жертва кибербуллинга: как понять, что над вашим ребенком издеваются в интернете
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Кибербуллинг устойчиво поселился в цифровом пространстве и имеет вполне ощутимые последствия в физическом мире. Жертвы травли в соцсетях — и взрослые, и дети — страдают от депрессии, проблем со сном, они становятся замкнутыми, теряют аппетит, а при новых сообщениях в соцсетях заметно напрягаются. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Кибербуллинг — намеренные оскорбления, угрозы и сообщения компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода времени.

— В результате травли в соцсетях, как и в реальной жизни, дети и взрослые отмечают сильный стресс, снижение самооценки, ухудшение успеваемости, депрессию и даже проблемы со сном. Понять, что ваш знакомый или ребенок стал жертвой кибербуллинга, можно по его настроению: он реже выходит на связь, стал замкнутым, у него пропал аппетит, он старается меньше пользоваться телефоном, а если ему приходит сообщение, напрягается. В редких случаях человек и вовсе удаляет все свои аккаунты в социальных сетях или компьютерных играх, — сказал эксперт.

Защитить себя, своих друзей и детей от кибербуллинга можно при помощи настроек приватности в социальных сетях — достаточно закрыть странички от посторонних, ограничить публикацию личной информации и следовать основным правилам цифровой гигиены. Кувиков особо подчеркнул, что не надо отвечать на травлю, свести на нет ее можно безразличием. Кроме того, стоит добавить обидчиков в черный лист в соцсетях и обязательно сообщить о случаях интернет-травли администраторам площадки.

В мае этого года Общественный совет при Роскомнадзоре заявил о планах усилить борьбу с кибербуллингом в Сети. Нередко травле в интернете подвергаются дети, чем и объясняется пристальное внимание РКН к этой теме.

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