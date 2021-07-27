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Томас Бах посетил финал женского командного многоборья на Олимпиаде-2020

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Томас Бах посетил финал женского командного многоборья на Олимпиаде-2020
Фото: Νέα Δημοκρατία / CC BY-NC 2.0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил финал женского командного многоборья в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Состязание проходит во вторник, 27 июля. В нем принимают участие российские гимнастки, отмечает РИА Новости.

26 июля российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Играх, завоевав золото.

Атлеты победили с результатом 262,500 балла. Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая.

Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпийских играх впервые с 1996 года. Они принесли российской сборной третье золото.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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