Дары моря: в Сочи отдыхающие разбирают сланцы, выброшенные на берег после шторма

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Гости курортов Краснодарского края ликуют: приятным бонусом к не самому бюджетному отдыху стали «дары природы», которые вынесло на берег.

Отдыхающие опубликовали в сети видеозапись. На ней автор рассказывает, что на море прошёл шторм, во время которого на берег выбросило сланцы. Это событие вызвало живой интерес со стороны туристов: женщины, мужчины и дети разбирали тапки, выбирая нужное из многообразия размеров, моделей и цветов.

На записи видно, что волны на море ещё высокие и в воде никто не купается. Дождливая погода сохранится в Сочи в течение двух дней, однако концу рабочей недели на побережье установится жаркая и солнечная погода.

Отметим, что Сочи является одним из самых популярных авианаправлений у россиян,несмотря на нестабильную погоду: Сочи и другие отечественные курорты в этом году заливают обильные дожди. Так, на прошлой неделе центральные улицы Сочи затопило – река Дагомыс вышла из берегов из-за тропических ливней. Местным жителям и гостям рекомендовали не выходить из дома, а об опасности оповещали звуковые сирены.