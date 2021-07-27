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Аналитики назвали самые популярные внутренние авианаправления в августе

София Долганова

Общество
Аналитики назвали самые популярные внутренние авианаправления в августе
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Куда и по какой цене жители России отправятся в августе, выяснили специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Как сообщают эксперты, средний чек за перелет по России в августе по уже оформленным билетам составляет 9 115 рублей в одну сторону. По сравнению с прошлым годом он вырос на 4 процента, а по сравнению с 2019 годом средний чек ниже на примерно на 13 процентов. Два года назад за билет на август платили в среднем 10 522 рубля в одну сторону. Аналитики Туту.ру отмечают, что доля бронирований авиабилетов по России на август у самостоятельных путешественников составляет порядка 95 процентов.

Больше всего билетов на август, по данным на 21 июля, оформлено в Симферополь. Туда направляются чуть больше 16,5 процентов пассажиров. Средний чек в одну сторону составляет 8 543 рубля в одну сторону, это на 5 процентов больше, чем в 2020 году, но на 6 процентов меньше, чем два года назад.

На втором месте по популярности Москва, куда оформлено больше 13,5 процентов авиабилетов на август. Средний чек за перелёт в столицу составляет 7 254 рубля в одну сторону. По сравнению с 2020 годом билеты в среднем обходятся дороже на 3 процента, но по сравнению с 2019 годом — на 15 процентов дешевле. Два года назад за перелёт в Москву платили в среднем 8 829 рублей.

Замыкает тройку востребованных направлений на август Сочи, с долей 13,3 процентов оформленных билетов. Средний чек почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет 7 703 рубля в одну сторону. По сравнению с 2019 годом средний чек сократился на 14 процентов, два года назад за перелёт в Сочи платили 8 961 рубль.

Далее по популярности следуют Анапа и Санкт-Петербург. Средние чеки за перелеты в эти города сократились на 13-14 процентов по сравнению с 2019 годом. За билет в Анапу платят в среднем 8 095 рублей в одну сторону, а в Санкт-Петербург — 8 557 рублей.

Недавно исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» показало, что три четверти россиян, искавших авиабилеты с вылетом в течение лета 2021 года из Москвы, интересовались внутренними направлениями.

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