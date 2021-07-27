Актер театра МОСТ Юрий Огульник умер от коронавируса

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В возрасте 76 лет от коронавируса умер актер Юрий Огульник, служивший в столичном театре МОСТ. Об этом сообщил художественный руководитель театра Евгений Славутин во вторник, 27 июля.

— Юрия Огульника не стало. Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом, — рассказал худрук театра.

Информация о дате и месте прощания и похорон станет известна позднее, приводит слова Славутина ТАСС.

Юрий Огульник родился 25 марта 1945 года. Он окончил МГУ в 1967 году по специальности «математика». В студию Студенческого театра вуза он попал в 1982 году, после чего продолжил работу в театре МОСТ.

Его театральный дебют — спектакль «Счастливый неудачник». Всего в течение карьеры он сыграл более 60 ролей. Огульник отмечен грамотой Комитета по культуре правительства Москвы (2002) и благодарностью министра культуры и массовых коммуникаций России (2008).