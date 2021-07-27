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Диетолог рассказал, сколько арбуза и дыни можно есть в день

Елизавета Короткова

Иван Юминов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог рассказал, сколько арбуза и дыни можно есть в день
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Арбузы и дыни не так полезны для организма человека, как кажется многим, не стоит употреблять более одного–двух ломтиков лакомства за раз. Об этом «Вечерней Москве» заявил диетолог Михаил Гинзбург.

— К сожалению, фруктоза не идет нам на пользу с учетом того, что обычно за один присест мы употребляем слишком много бахчевых. Особенно это актуально для людей с ожирением и диабетом: им нужно ограничивать количество бахчевых в рационе, — рассказал специалист.

Из-за высокого содержания фруктового сахара продукты не являются такими полезными, как бы этого хотелось многим, добавил он. За один раз необходимо употреблять не более двух ломтиков арбуза или дыни, объяснил Гинзбург.

Подробнее о полезных для здоровья фруктах и ягодах читайте в материале «Вечерней Москвы».

27 июля нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие риски может нести в себе употребление ранних арбузов. По его словам, важно, чтобы люди понимали: чем позже они покупают арбуз, тем лучше.

Идеальное время — это примерно вторая половина августа и сентябрь, добавил он. В этот период они вызревают на территории России без применения всяких химикатов и пестицидов.

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