МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4 процента

Фото: pexels.com/Oleg Magni

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по динамике валового внутреннего продукта России (ВВП) в сторону улучшения, повысив показатель ожидаемого роста на 0,6 процентного пункта — до 4,4 процента.

Аналитики МВФ отметили, что многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы. Ряд стран, включая Бразилию, Венгрию, Мексику, Россию и Турцию, также начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы избежать давления роста цен.

Наряду с этим фонд ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2022 году — с 3,8 до 3,1 процента. Экономический спад в 2020 году, по оценке МВФ, уменьшен с 3,1 до трех процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад международной организации о перспективах развития мировой экономики.

В начале июля Минэкономразвития повысило ожидания по приросту ВВП на 2021 год до 3,8 процента. В 2022 году ожидается рост ВВП на 3,2 процента.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля рассказал, что рост ВВП по итогам 2021 года будет близок к четырем процентам. Глава государства призвал использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей.