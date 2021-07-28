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Директор «Вектора» назвал возможный срок окончания пандемии COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Директор «Вектора» назвал возможный срок окончания пандемии COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Полное завершение пандемического процесса в случае с вирусными инфекциями требует два-три года. Об этом рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Эксперт сослался на данные по другим вирусам, например, гонконгского гриппа. Они показывают, что скорость завершения пандемии зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета. При этом в настоящее время в мире темпы вакцинации от коронавирусной инфекции невысоки, поэтому говорить о завершении пандемии COVID-19 можно крайне осторожно.

Семенов допустил, что если темпы вакцинации не увеличатся, миру предстоит бороться с коронавирусом и в 2022 году, однако если ускорить процесс вакцинации, пандемия завершится гораздо быстрее, сообщает РИА Новости.

За сутки 27 июля в России выявили 23 032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 779 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за день в стране полностью выздоровели 20 116 человек.

В Кремле заявили, что полностью справиться с распространением коронавирусной инфекции в России пока не получается, потому что темпы вакцинации населения не являются высокими.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.

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