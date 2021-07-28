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Систему видеонаблюдения за новорожденными установили еще в трех больницах Москвы

Анастасия Волоснова

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Систему видеонаблюдения за новорожденными установили еще в трех больницах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Родители смогут наблюдать за новорожденными детьми в режиме онлайн-видеотрансляции в инфекционной клинической больнице № 2, Морозовской детской городской клинической больнице и роддоме ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. Об этом в среду, 28 июля, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, родители смогут следить за своим ребенком, если он находится на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях. В 2020 году подобные системы видеонаблюдения ввели в перинатальном центре ГКБ № 24.

— Это позволило родителям, у которых нет возможности по тем или иным причинам находиться рядом со своим ребенком, следить за состоянием его здоровья в круглосуточном режиме прямо со смартфона или другого электронного устройства, — отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, в случае популярности системы видеонаблюдения за детьми среди родителей, технологию начнут устанавливать в других больницах.

Следить за состоянием ребенка можно круглосуточно, семь дней в неделю. Получить доступ к видео родители могут после заполнения заявления. В нем необходимо указать свое имя и дату рождения, данные паспорта, мобильный телефон и электронную почту, имя ребенка. После этого родителям будет направлена индивидуальная временная ссылка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Анастасия Ракова 26 июля сообщила, что правила оказания медпомощи беременным с COVID-19 утвердили в Москве. Большей части заболевших не требуется госпитализация, однако даже при легком течении болезни беременным необходимо находиться под присмотром специалистов.

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