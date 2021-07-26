Правила оказания медпомощи беременным с COVID-19 утвердили в столице

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Департамент здравоохранения столицы утвердил новый алгоритм оказания медицинской помощи для беременных с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для будущих матерей выявление COVID-19 является большим стрессом.

Большей части заболевших не требуется госпитализация, однако даже при легком течении болезни беременным необходимо находиться под присмотром специалистов.

Многие будущие мамы боятся проходить обследование в ковид-стационарах. Чтобы обеспечить им максимально комфортные условия и снизить риски заболевания, в двух столичных медицинских учреждениях открылись новые отделения стационаров кратковременного пребывания. Там специалисты будут принимать только беременных жительниц столицы.

Заммэра подытожила, что акушерское подразделение создано на базе телемедицинского центра, передает «Парламентская газета».

Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех прививочных центрах Москвы. Кроме того, в столице продолжают расширяться возможности для вакцинации от COVID-19, в том числе и для повторной. Ревакцинировать граждан уже начали в домах престарелых.

В настоящее время повторную прививку рекомендуется делать спустя полгода после укола первым компонентом. Повторная вакцинация помогает сформировать дополнительную защиту в организме и предотвратить заболевание новыми штаммами.