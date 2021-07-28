Крымские татары призвали Турцию признать Крым российским

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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Турцию признать Крым частью Российской Федерации.

Умеров заявил, что раз турецкие власти поддерживают крымских татар, то им следует признать Крым частью России.

— Мы дома, и это наш выбор, — сказал спикер в разговоре с РИА Новости.

Он также отметил, что никого не агитирует признавать полуостров российским.

Умеров добавил, что 96 процентов от всего населения Крыма признали, что регион принадлежит РФ. Руководитель автономии убежден, что признание такого статуса полуострова поможет, в первую очередь, странам-партнерам, которые хотят выстроить продуктивные отношения с российской властью.

Собеседник агентства подытожил, что в том случае, если турецкая сторона готова вести переговоры на тему признания Крыма российским и выставить на торги Кипр — «это их дело». Однако у России нет необходимости уговаривать кого-либо.

До этого Кремль прокомментировал предложение из Турции заключить сделку по Крыму. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские регионы никогда не станут предметом соглашений РФ с другими странами.

Накануне профессор турецкого Университета Малтепе Хасан Унал рассказал, что Турция и РФ могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Россией Турецкой Республики независимым государством.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».