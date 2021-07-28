«Вес пока не набрала»: Нюша рассказала подробности о второй беременности

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша рассказала о том, как протекает ее вторая беременность.

По ее словам, они с супругом Игорем Сивовым не спешат закупать необходимые для будущего малыша вещи, потому как все действия, касающиеся рождения ребенка, должны происходить своевременно.

Кроме того, будущему ребенку достанутся некоторые вещи от старшей дочери артистки Симбы.

— Думаю, что коляски, которые у нас не в одном экземпляре, также останутся, — рассказала певица в разговоре со StarHit.

Звезда добавила, что не может полноценно сравнивать свою вторую беременность с первой, потому что в настоящее время артистка находится на середине срока, однако в данный момент Нюша ощущает себя практически так же, как и во время вынашивания первого ребенка.

— Я классно себя чувствую! Вес пока совсем не набрала. В предыдущую беременность килограммы прилипли буквально за 8-й и 9-й месяцы, — подытожила звезда.

Впервые слухи о второй беременности Нюши появились после того, как артистка появилась на премии Glamour Eco Award, где выглядела слегка располневшей. Но ее пиар-агент опроверг информацию о беременности певицы. 21 июля Нюша подтвердила свою беременность фотографией в соцсетях.