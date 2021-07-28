Андрей Бочкарев рассказал о строительстве эстакад в рамках проекта дублера Люблинской улицы

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В настоящее время идет строительство шести эстакад в рамках проекта дублера Люблинской улицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в рамках проекта дублера улицы Люблинской ведется активное строительство второго участка трассы от территории Южного порта до улицы Краснодарской. Работы развернуты на всех шести эстакадах, предусмотренных проектом данного участка, — рассказал Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты устанавливают опоры искусственных сооружений, ведут монтаж железобетонных балок основного хода, бетонируют пролетные строения и выносят инженерные коммуникации.

Заммэра отметил, что работы на участке планируют завершить к концу 2023 года. Строительство дублера улицы Люблинской будет состоять из трех этапов.

— Помимо уже строящегося участка от Южного порта до улицы Краснодарской предусмотрен участок от Третьего транспортного кольца до территории Южного порта и от улицы Краснодарской до МКАД. Реализация этих этапов включает реконструкцию существующих улиц, — добавил Андрей Бочкарев.

Как напомнили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства, длина новой трассы составит 15 километров. Она пройдет через реорганизуемую промзону «Люблино», пересечет Курское направление МЖД и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК. Магистраль таким образом возьмет на себя функции новой вылетной дороги. Дорога обеспечит транспортные связи между Центральным, Юго-Восточным, Южным административными округами Москвы и разгрузит улицу Люблинскую, Волгоградский проспект и Каширское шоссе.