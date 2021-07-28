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Отец изнасиловал и убил свою дочь в Самаре

Анастасия Волоснова

Происшествия
Отец изнасиловал и убил свою дочь в Самаре
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Возбуждено уголовное дело по факту убийства изнасилованной девушки в Самаре. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области капитан юстиции Татьяна Баринова.

До этого сообщалось, что в одной из квартиры Самары было обнаружено тело молодой девушки. По предварительным данным, девушку с особой жестокостью убил ее отец. После убийства мужчина изнасиловал тело собственной дочери.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полиция задержала отца девушки, подозреваемый арестован судом.

СК также завершил расследование дела в отношении мужчины, убившего свою сожительницу в Ногинске. При этом в понедельник, 26 июля, сообщалось, что СК завершил расследование дела в отношении членов этнической банды из Раменского.

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