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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5131 пациента за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5131 пациента за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние сутки в Москве выздоровел еще 5 131 пациент после прохождения лечения от COVID-19. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба.

Таким образом, общее количество москвичей, победивши коронавирусную инфекцию увеличилось до 1 346 237.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5131 пациента за суткиФото: Оперштаб

За последние 24 часа в Москве выявили 2 445 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировали одну тысячу человек, 93 пациента скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 530 человек.

За сутки в России выявили 22 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Впервые с 30 июня количество заболевших составляет менее 23 тысяч.

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

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