Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию

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Азербайджан и Турция планируют создать совместную тюркскую армию, в настоящее время страны находятся на этапе переговоров по этому вопросу. Об этом в среду, 28 июля, заявил председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп.

ВС двух стран уже проводили в конце июня 2021 года совместные тактические и специальные учения в Нахичеванской автономной республике. Тогда отмечалось, что укрепление сотруничества между Турцией и Азербайджаном в военной и промышленной сферах закреплено в Шушинской декларации, которую подписали обе стороны, передает Sputnik Азербайджан.

15 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях двух стран.

В Шушинской декларации о союзнических отношениях затронуты темы из многих областей, в том числе вопросы обороны, заявил Алиев.

Лидеры двух стран во время встречи также обсудили возможность открытия консульства Турции.

Город Шуши перешел Азербайджану после разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.